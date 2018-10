Tien Feyenoorders verliezen klassieker kansloos van Ajax

Feyenoord heeft zondag De Klassieker tegen Ajax niet in winst kunnen omzetten. In de Johan Cruijff Arena verloren de Rotterdammers met 3-0. De doelpunten werden gemaakt Justin Bijlow (eigen doelpunt), Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Feyenoord blijft ondanks de nederlaag wel op de derde plaats staan in de eredivisie.

De wedstrijd begon voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dramatisch. Rechtsback Jeremiah St. Juste maakte een harde overtreding op Nicolas Tagliafico, die in eerste instantie bestraft werd met een gele kaart. Maar nadat scheidsrechter Björn Kuipers door de VAR erop geattendeerd werd dat het een rode kaart was, moest St. Juste de kleedkamer opzoeken.

Ajax heeft de bal en krijgt de kansen

Vanaf de rode kaart was het Ajax wat de klok sloeg. De Amsterdammers hadden veel meer balbezit en kregen meteen een aantal goede kansen. Zo waren Schöne, Tagliafica en Ziyech al een keer dichtbij, maar bleef het 0-0.

Na 22 minuten kon Ajax wel scoren. Een afstandsschot van Frenkie de Jong werd slecht verwerkt door Justin Bijlow, die de bal door zijn benen en over de doellijn zag gaan. Bijlow werd daarbij wel gehinderd door Kasper Dolberg, maar dat werd door de scheidsrechter én VAR niet waargenomen.

Na de 1-0 hield Feyenoord echt alleen nog maar tegen. Maar de Rotterdammers slaagden er niet in om Ajax van scoren af te houden. Hakim Ziyech draaide in de 41e minuut vanaf de rechterkant naar binnen, om vervolgens met links de bal in de linkerhoek te schieten: 2-0. Dat was ook de stand waarmee de ploegen de kleedkamers opzochten.

Ajax wordt minder

In de tweede helft kwam bij Feyenoord Bart Nieuwkoop in het veld in plaats van Robin van Persie. Bij Ajax verving David Neres Lasse Schöne.

In het tweede bedrijf was Ajax slordiger en kreeg het minder kansen. Toch waren Donny van de Beek (naast) en Kasper Dolberg (schot op Bijlow) nog wel dichtbij de 3-0. Feyenoord werd op zijn beurt af en toe gevaarlijk, maar tot echte kansen kwamen de Rotterdammers niet. Berghuis schoot van afstand nog wel op Onana en Botteghin kopte uit de hoekschop die daarop volgde over. Maar verder dan dat kwam Feyenoord niet.

Ajax kwam tien minuten voor tijd nog wel op 3-0. Een mooie assist van Neres belandde op het hoofd van Tadic: 3-0. Ook de 4-0 leek nog te vallen, maar het doelpunt van Noussair Mazraoui werd afgekeurd vanwege hands.





Scoreverloop

22' 1-0 Justin Bijlow (eigen doelpunt)41' 2-0 Hakim Ziyech80' 3-0 Dusan Tadic

Bijzonderheden: 6' rode kaart Jeremiah St. Juste