Volg Ajax-Feyenoord via RTV Rijnmond

Feyenoord hoopt zondag na de wedstrijd tegen Ajax als winnaar van het veld te stappen. De Rotterdammers weten dat zij voor een moeilijke opgave staan, omdat Feyenoord in het seizoen 2005/2006 voor het laatst De Klassieker in Amsterdam won. Wat de uitslag ook zal zijn, bij RTV Rijnmond hoef je niets te missen van het bekendste Nederlandse voetbalaffiche.

Ajax-Feyenoord is vanaf 14:30 uur live te volgen in Radio Rijnmond Sport. De voorbeschouwing op De Klassieker begint al eerder, want om 13:00 uur zit Bart Nolles in de studio klaar om de show te presenteren. Verder zullen commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel in Amsterdam het radioverslag doen.

Wil je meepraten over De Klassieker? Laat dan hieronder een reactie achter. Ook komt er nog een liveblog online.