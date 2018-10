Deel dit artikel:













Pasgeboren welpjes nog niet te zien voor publiek De leeuwenwelpjes in de kraamkamer - Foto: Diergaarde Blijdorp/Rob Doolaard

De twee maanden oude welpjes in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam blijven nog even binnen. De leeuwtjes zouden eigenlijk met de herfstvakantie voor het publiek te zien zijn, maar pas als ze hun moeder goed kunnen volgen van de kraamkamer naar het publieksverblijf, mogen ze naar buiten.

Volgens de dierentuin lopen de Aziatische leeuwtjes al soepeler en minder wankel. Ook is de kraamkamer uitgebreid, laat de dierentuin via een Tweet weten. In een filmpje is te zien dat het goed met de drie welpjes gaat; ze zijn druk aan het oefenen met lopen en moeder Lalana krijgt goed te eten. Tekst gaat verder onder de Tweet

De drie welpjes werden geboren op 21 augustus . Hun moeder, de Aziatische leeuwin Lalana, kreeg pas met 8 jaar haar eerste nestje; leeuwinnen krijgen meestal op 3-jarige leeftijd hun eerste nestje. Via een livestream van de dierentuin zijn de welpjes en hun moeder 24 uur per dag live te volgen.