HET OPKAMERTJE 21 okt 2018

Wij en zij.

POLITIEK INCORRECTE LIEDJES

1. Beschaafde tango - Robert Long

2. Katinka Polderman over kinderen

3. Beverwijk - Johan Hoogeboom

4. Jabroer - Ton Kas

RACISME?

5. Snor - Henk Elsink

6. White girl and a nigger - Johnny Rebel

7. We don’t want niggers in our schools - Johnny Rebel

8. We are (mostly) all immigrants - Lauren Mayer



SAAMHORIGHEID & ZACHTHEID

9. Us and them - Holly Wilson

10. (Het land van) Wereldman - Lange Frans

11. Mag het wat zachter - Jeroen Zijlstra