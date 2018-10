Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Duizend mountainbikers racen van Hoek van Holland naar Den Helder De MTB Beachrace van Hoek van Holland naar Den Helder - Foto: MTB Beachrace

In Hoek van Holland zijn zondagochtend om 08:00 uur ruim duizend deelnemers van de MTB Beachrace vertrokken voor een 135 kilometer lange fietstocht over het strand. De race eindigt zondagmiddag om 16:30 uur in Den Helder.

Omdat de sluizen bij IJmuiden gesloten zijn voor verkeer, gaat de race niet continu over het strand. Het Noordzeekanaal wordt daarom overgestoken via een pont. Op dat punt wordt de tijd ook stilgezet. De tocht begint op het strand van Hoek van Holland. De deelnemers verlaten bij Scheveningen even het strand om de haven om te kunnen rijden. Vervolgens zullen ze via het strand naar IJmuiden rijden en via Beverwijk en Wijk aan Zee fietsen ze weer naar het strand. Hierna is de laatste stop in Den Helder, de tocht eindigt daar bij voetbalclub FC Den Helder. Er doen bijna 1100 deelnemers mee. Vorig jaar won voormalig beroepswielrenner en journalist Thijs Zonneveld. Hij was toen een seconde sneller dan Johnny Hoogerland. Voor deze tocht is huidig Europees Kampioen Mountainbike Strandracen, Jasper Ockeloen, favoriet. Bij de dames zal het ook een spannende strijd worden: de winnares van 2017, Yvonne de Jong, zal het opnemen tegen Rozanne Slik en de Belgsiche strandrace kampioene Terry Fremineur.