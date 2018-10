Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Landelijke internetstoring treft ook onze regio Foto: Archief

Tienduizenden abonnees van providers T-Mobile en XS4ALL hebben last van een internetstoring. In onze regio zitten huishoudens in onder andere Rotterdam en op Goeree-Overflakkee zonder internet.

De problemen begonnen in de nacht van zaterdag op zondagrond 02:30 uur en doen zich verspreid over het land voor. Een technisch team van KPN is op zoek naar de oorzaak van de storing. Die treft, alleen al bij XS4ALL, 35 duizend internetgebruikers. Bij T-Mobile zitten zo'n 9 duizend klanten zonder internetverbinding.