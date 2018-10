Vrouw en hond geschept in Vlaardingen

Een vrouw en haar hond zijn zondagmiddag in Vlaardingen geschept door een auto. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De hond, een witte herder, overleefde het ongeluk niet.

Het ongeluk gebeurde op het zebrapad op de Van Linden van den Heuvelsingel op het moment dat de vrouw wilde oversteken. De vrouw is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto was niet onder invloed van alcohol, laat een politiewoordvoerder weten. Bij de man is wel speeksel afgenomen, de uitslag daarvan geeft aanwijzingen dat er drugs in het spel is. Bij hem is bloed afgenomen om vast te stellen of dat het geval is. De uitslag daarvan laat enkele dagen op zich wachten.