Rotterdamse opa windt zich op over fietsers op de stoep

Een opa in Rotterdam rijdt met een missie door de straten van Rotterdam. Hij wil namelijk alle fietsers van de stoep bannen. Ziet hij er toch een voorbijrijden, dan spreekt hij die persoon streng toe en waarschuwt voor een boete.

"Ik doe het voor de veiligheid, mensen komen met een rotgang aanfietsen", verklaart de man. Van smoesjes over haast wil hij niets weten. "Afstappen, anders krijg je een boete." Ook de mensen die geen Nederlands spreken, roept hij tot de orde: "No bikes here on the marktdagen."

