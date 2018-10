Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ricardo Moniz neemt ontslag bij AS Trencin Ricardo Moniz. Foto: ANP Adam Warzawa

Ricardo Moniz is opgestapt bij AS Trencin uit Slowakije. De Rotterdammer, die Feyenoord dit seizoen nog uitschakelde in het Europa League-toernooi, stapt op door corruptie in de Slowaakse competitie.

"Ik laat me niet als wild opjagen omdat ik als enige in het land de onzuivere praktijken van scheidsrechters aan de kaak stel. Hierdoor worden clubs, spelers en trainers ernstig beschadigd", vertelt Moniz aan Voetbal International . Op de clubwebsite van Trencin was Moniz nog milder. "Als coach had ik hier een geweldige start van het seizoen. Ik stop nu op mijn eigen verzoek. Ik voel dat de club lijdt onder mijn explosieve karakter. Als ik een obstakel ben voor succes en overwinningen van AS, moet ik dat uit de weg gaan. De prestaties van de club zijn voor mij belangrijker dan mijn persoon.'' Trencin staat op dit moment vijfde in de competitie en werd na de winst op Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. Maar die prestaties hadden niks met het besluit van Moniz te maken. Eerder werkte Moniz onder andere voor het Engelse Notts County, FC Eindhoven én Feyenoord.