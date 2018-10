Man overleden na schietpartij op Katendrecht

Een man is overleden na een schietpartij op Katendrecht-Rotterdam. De politie kreeg zondagavond meerdere meldingen over het horen van schoten.

De politie trof het slachtoffer aan op de Rechthuislaan. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Eén persoon is aangehouden. Het is nog niet bekend of die persoon betrokken is bij de schietpartij. De politie is een grote zoekactie gestart.

Sommige getuigen melden dat ze meerdere mensen zagen wegrennen. Anderen hebben het over een auto die wegreed.