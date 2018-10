Rotterdam heeft mooie cruiseweek voor de boeg

Het belooft deze week druk te worden bij de Cruise Terminal in Rotterdam. Maandagochtend rond 06:30 uur kwam cruiseschip AIDAperla al aan bij de Wilhelminakade. Twee uur later verwacht ook het cruiseschip Ms. Magellan aan te meren in de Rotterdamse haven.

De Magellan was ook in september in Rotterdam te zien. Het schip biedt ruimte aan 1250 passagiers aan boord. Maandagmiddag rond 14:00 uur vertrekt het cruiseschip naar zijn volgende bestemming in Noorwegen.

De AIDAperla blijft een nachtje langer liggen en vertrekt dinsdagochtend weer. Het schip komt normaal gesproken in het cruiseseizoen elke donderdagochtend aan in Rotterdam. Deze week is het op donderdag de beurt aan de AIDAbella.

Een dag later komt de AIDAperla nog een keer naar Rotterdam. Dat is de laatste keer dat de AIDAperla dit cruiseseizoen Rotterdam aandoet.