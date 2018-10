Tentoonstelling over Fabeltjeskrant langer te zien in Rotterdam

Meneer de Uil, juffrouw Ooievaar en de gebroeders Bever zijn langer in Rotterdam te bewonderen. De overzichtstentoonstelling over de Fabeltjeskrant in LP2 aan de Wilhelminapier wordt wegens succes verlengd.

'Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant' werd eind september geopend door burgemeester Aboutaleb. Het was toen precies vijftig jaar geleden dat de Fabeltjeskrant voor het eerst op televisie te zien was.



Dat de voorstelling in Rotterdam te zien is, is niet toevallig. Geestelijk vader van het tv-programma is Leen Valkenier (1924-1996) uit Rotterdam-Vreewijk. Hij baseerde de dieren in de Fabeltjeskrant grotendeels op mensen uit zijn omgeving.



De tentoonstelling is verlengd tot en met 6 januari. De producent is in gesprek met belangstellenden in Zweden en België, om de tentoonstelling ook daar naar toe te brengen.