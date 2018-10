Vervolgonderzoek vliegenoverlast Heijplaat voor start vliegenseizoen

De gemeente Rotterdam start in het voorjaar met vervolgonderzoek naar de vliegenoverlast in Rotterdam-Heijplaat. Uit de resultaten van het onderzoek dat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) vrijdag naar buiten bracht, is gebleken dat dit nodig is om met zekerheid vast te stellen waar de vliegen vandaan komen.

Bewoners van Heijplaat klagen al jaren over vliegenoverlast. Vooral met warm weer laten de insecten zich in groten getale zien.



"We nemen de overlast serieus, vandaar dat er aanvullend onderzoek is gedaan", zegt Brigitte Moratis van de Gemeente Rotterdam. "We hebben zestien weken onderzoek gedaan, maar met dit onderzoek in handen kunnen we gewoon niet zeggen wat de oorzaak is."

In 2017 en 2018 zijn er onderzoeken gedaan terwijl de vliegenoverlast er al was. "Nu willen we beginnen vóór de warme periode, zodat we de vliegbewegingen beter in kaart kunnen brengen", zegt Moratis.

Afvalverwerker

Volgens bewoner Rinus Groen is het wel duidelijk waar de overlast vandaan komt. Afvalverwerker Suez is volgens hem de boosdoener. "Zij verwerken plastic afval. Daarin zitten etensresten, waarin zich maden ontwikkelen die tot vliegen uitgroeien", zegt hij.

Uit het onderzoek is weliswaar naar voren gekomen dat het hoogste aantal gewone kamervliegen bij Suez is gemeten, maar volgens de onderzoekers is het onwaarschijnlijk dat deze vliegen vanaf die locatie worden aangevoerd en overlast in de wijk veroorzaken. "Het aantal exemplaren is te laag, de af te leggen afstand te groot en er vindt verspreiding plaats", is te lezen in de onderzoeksresultaten.

"Ik begrijp dat Suez onder een vergrootglas ligt, maar het is niet alleen de vlieg die daar vandaan komt waar mensen last van hebben", zegt Moratis. "We gaan éérst goed onderzoeken, voor we meer kunnen zeggen."

Err wordt daarom vanaf komend voorjaar ook gekeken naar de kinderboerderij, hondenpoep en vuilcontainers.