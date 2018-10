Deel dit artikel:













Jan Everse aan tafel in FC Rijnmond Jan Everse in FC Rijnmond

Oud-trainer Jan Everse is maandag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de Rotterdammer blikken we terug op het teleurstellende eredivisieweekend, waarin Feyenoord verloor van Ajax en Excelsior onderuit ging tegen De Graafschap.

In de eerste divisie was er wel feest bij Sparta, waar met een 3-2 zege op Telstar de winst van de eerste periode werd veiliggesteld. In FC Rijnmond zie je ook een reportage over die avond op Het Kasteel, en welke waarde de spelers, trainer en supporters hechten aan die periodetitel. Behalve Jan Everse zitten ook onze chef sport Ruud van Os en Feyenoord-verslaggever Sinclair Bischop aan de desk bij presentator Bart Nolles. FC Rijnmond wordt rond 16:00 uur opgenomen is live te zien op ons Facebook account . Vanaf 17:15 uur is de show ook op TV Rijnmond te zien, met elk uur een herhaling.