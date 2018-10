Jong Feyenoord vanwege tragedie niet naar Leicester

Jong Feyenoord in actie

De wedstrijd in het kader van de Premier League International Cup tussen Leicester City en Feyenoord voor de beloftenteams gaat dinsdag niet door en wordt verschoven. Vanwege de tragische dood van Leicester eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha zijn alle duels van de Engelse club de komende dagen afgelast.

De Thaise eigenaar kwam zaterdag om het leven toen de helikopter, die hem zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion oppikte na de competitiewedstrijd tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash. Voor het stadion van Leicester City is een bloemenzee ontstaan. In 2016 werd de club nog verrassend kampioen van Engeland.

Jong Feyenoord zit voor de Premier League International Cup verder in de poule met Reading en Sparta Praag. De Rotterdammers zouden de eerste wedstrijd dinsdag in Engeland afwerken. Nu oefent Jong Feyenoord dinsdag in Katwijk tegen Quick Boys.