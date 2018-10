Emotionele oproep na schietpartij Katendrecht: 'Zet je ego opzij'

Tientallen kogels vlogen zondagavond door de lucht bij een schietpartij op Katendrecht in Rotterdam. Een 32-jarige man kwam om het leven. Buurtbewoner Aniel kijkt geschrokken terug op de avond. "Ze hadden zo een onschuldig kind kunnen raken."

Aniel vindt de schietpartij onbegrijpelijk. "Hoe kan je zo egoïstisch zijn?", vraagt hij zich af. "Zet je ego opzij", vervolgt de inwoner van Katendrecht. "Ga thuis met je moeder praten over de vraag waarom je hier op de wereld bent. Je bent hier niet om mensen af te maken."

Aniel woont vlakbij de Rechthuislaan, waar de schietpartij plaatsvond. Hij keek tv toen hij plots doffe knallen hoorde. "Later volgde er hard geschreeuw", vertelt de omwonende. Hij is duidelijk aangeslagen door het voorval. "Het raakt me behoorlijk. Je wilt veilig wonen."

Woede

Hoe langer Aniel erover praat, des te meer de boosheid in hem opborrelt. "Er is behoorlijk rond geschoten. Met andere woorden: schijt aan het leven, schijt aan de andere mensen, de omwonenden."

Volgens Aniel zouden mensen wat meer naar elkaar moeten omkijken. "Zet de rijkdom uit je hoofd en ga arme mensen helpen, die zijn er genoeg in Rotterdam."