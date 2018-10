Jongen overvalt pizzabezorger in Rotterdam-Carnisse

Een pizzabezorger is zondagavond overvallen in de Rotterdamse wijk Carnisse. Op de Markerstraat pakte een jongen zijn geld af en ging ervandoor.

De bezorger liep rond 18:30 uur met een kapotte fiets aan de hand én een warme pizza door de wijk. Bij de Walchersestraat zag hij een jongen op de hoek staan, die hem vervolgens aansprak op de Markerstraat.

De jongen sommeerde de bezorger om zijn zakken leeg te maken. Omdat de overvaller een hand in zijn jas hield, was de bezorger bang dat hij gewapend was. Hij gaf meteen zijn geld af. De dader verdween vervolgens.

De bezorger raakte niet gewond. De politie is een onderzoek gestart.