Kaartenmakers draaien overuren door herindeling Zuid-Holland

Een nieuw jaar, een nieuwe provincie. Per 1 januari 2019 is Zuid-Holland niet meer de provincie zoals we hem nu kennen. De gemeenten Leerdam en Zederik worden samengevoegd met de Utrechtse gemeente Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden.

Na die samenvoeging horen Leerdam en Zederik niet meer bij de provincie Zuid-Holland, maar bij Utrecht. Cartograaf Maarten Boddaert voert dit soort veranderingen door in kaarten van de atlas Alcarta. Om op de hoogte te blijven van alle aanpassingen, doet een aantal mensen van uitgeverij ThiemeMeulenhoff onderzoek.

Eigen onderzoek

"Het is niet zo dat gemeenten ons benaderen als er veranderingen aankomen", vertelt Boddaert. "Daar doen we zelf research voor, met een redactie van ongeveer vijf man." Deze mensen houden bijvoorbeeld via het nieuws bij of gemeenten opnieuw worden ingedeeld.

Al deze informatie verzamelen de kaartenmakers. Zodra er een flinke hoeveelheid veranderingen doorgevoerd moet worden, komen de tekenaars in beeld. Zij trekken daadwerkelijk nieuwe lijnen op de kaart, of geven gemeenten een andere kleur.

Continu verandering

In de atlas staan uiteraard niet alleen kaarten van Nederland. Je vindt in het dikke boek steden, gemeenten en landen van over de hele wereld. "En de wereld verandert continu", legt de cartograaf uit. "Gelukkig hebben we ook een online versie van de atlas. Daar voeren we veranderingen sneller door."

Per 1 januari moet de provinciekaart van Nederland worden aangepast. Online zal het bedrijf dat snel doen. In de papieren atlas zien liefhebbers en scholieren de verandering waarschijnlijk pas over een jaar of vijf terug. "Een keer in de vier à vijf jaar worden alle veranderingen doorgevoerd in een herziene versie van de atlas", aldus Boddaert.

Dit doen de cartografen om te voorkomen dat allerlei verschillende versies van de atlas naast elkaar bestaan, wat verwarring kan opleveren. Daarnaast zou het heel duur worden als na elke wijziging een nieuwe voorraad atlassen gedrukt moet worden.

Samenvoegen van gemeenten

Het samenvoegen van gemeenten gebeurt vaker, maar de samenvoeging van Vianen, Leerdam en Zederik is wel bijzonder. "Hierdoor verandert namelijk ook echt de provinciekaart", legt de kaartenmaker uit. De provincies Zuid-Holland en Utrecht zullen een andere vorm krijgen.

In onze provincie zullen volgend jaar ook de gemeenten Binnenmaas, Korendijk, Oud-Beijerland, Comstrijen en Strijen worden samengevoegd tot de gemeente Hoeksche Waard. Giesselanden en Molenwaard worden samen Molenlanden.

Gemeenten worden steeds vaker samengevoegd, omdat ze meer taken zelf op zich nemen. Steeds minder wordt vanuit de overheid geregeld. Kleine gemeenten kunnen dit takenpakket soms niet alleen aan en voegen dan samen met aangrenzende steden of dorpen.