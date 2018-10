Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veganistische bedrijven uit de regio vallen in de prijzen Foto: Nederlandse Vereniging voor Veganisme

Meerdere bedrijven uit de regio Rijnmond zijn dit weekend in de prijzen gevallen bij de Vegan Awards in de Jaarbeurs in Utrecht. Flower Burger in Rotterdam is uitgeroepen tot beste nieuwkomer en de prijs voor beste veganistische cateraar is voor Daantje Food & Drinks in Dordrecht.

De Vegan Awards zijn publieksprijzen. Mensen konden in verschillende categorieën stemmen op hun favoriet. In totaal zijn er meer dan 25 duizend stemmen uitgebracht. Niet alleen de restaurants uit de regio vielen in de prijzen. De titel voor beste blog over veganistisch eten ging naar wateetjedanwel.nl, van de Rotterdamse Suzanne den Toom.