Chantal Quak stopt met Dwars door Rijnmond

Chantal Quak stopt met het presenteren van Dwars door Rijnmond. De radio DJ presenteert het programma op vrijdag 16 november van 10:00 uur tot 13:00 uur voor het laatst. Vanaf 19 november zal Herman Vriend tijdelijk haar plaats overnemen.

Negen jaar lang maakte Quak de radioshow, maar ze geeft nu aan te stoppen met de radioshow. "Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. In de afgelopen jaren is er bijna niets wat ik niet gedaan heb, van presenteren op de fiets tot aan radio maken vanuit een tram." Tijdens haar laatste uitzending zal ze rijdend door de regio Rijnmond terugblikken op deze jaren.

Chantal verruilt de radiostudio voor een nieuwe rol als lifestyle-verslaggever bij RTV Rijnmond, waarin ze het publiek op de hoogte gaat brengen van alles wat het leven de moeite waard maakt. "Op deze manier ben ik nog te zien en te horen via de kanalen van RTV Rijnmond. De luisteraars zijn dus voorlopig nog niet van mij af", zegt Quak.

Bedankt Chantal

Het is mogelijk om Chantal te bedanken via een spraakmemo op WhatsApp. Dit kan door in de RTV Rijnmond app te klikken op ‘nieuwstip doorgeven’ en de optie WhatsApp te selecteren. Typ eerst de naam Chantal en houd het microfoontje naast het tekstveld ingedrukt. Neem de spraakmemo op en verstuur het bericht.



Een selectie van deze fragmenten wordt tijdens de laatste uitzending van Chantal afgespeeld in de uitzending.