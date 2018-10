Bart Vriends langer bij Sparta

Bart Vriends blijft de komende jaren bij Sparta. De verdediger heeft zijn aflopende verbintenis met één seizoen verlengd. Vriends ligt nu vast tot de zomer van 2020.

De 27-jarige voormalig speler van Go Ahead Eagles is onder trainer Henk Fraser een vaste waarde bij Sparta. Nog geen jaar geleden kreeg Vriends bij Sparta door toenmalig trainer en technische man Alex Pastoor nog te horen dat hij in de winterstop op zoek kon naar een nieuwe club.

De Amersfoorter viel vrijdag in de gewonnen wedstrijd tegen Telstar geblesseerd uit en lijkt komend weekend te ontbreken als Sparta op bezoek gaat bij MVV. Vriends was sinds een paar weken terug van een vorige blessure.