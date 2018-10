Feyenoord na verlies veroordeeld tot 'vleesch noch visch seizoen’

Feyenoord staat na de nederlaag tegen Ajax op tien punten achterstand van koploper PSV en dus lijken de Rotterdammers de strijd om de hoogste positie in de eredivisie al eind oktober te moeten staken.

“Ik ben bang dat Feyenoord is veroordeeld tot een vleesch noch visch-seizoen,” zegt commentator Dennis van Eersel van RTV Rijnmond. “Feyenoord is niet goed genoeg voor de strijd om plek 1 en waarschijnlijk plek 2. Maar Feyenoord is te goed, vergeleken met teams als AZ, Vitesse en FC Utrecht. Het zou weleens een kleurloos en saai seizoen kunnen worden en dat is erg jammer, ook voor de passie en beleving in het verslag dat wij geven.”

Metro-journalist Johan van Boven hekelt na het verlies tegen Ajax vooral Jeremiah St. Juste, die er met een vroege rode kaart voor zorgde dat het nooit een wedstrijd werd. “Ik vind het onbegrijpelijk dat je zo’n overtreding maakt, op zo’n plek op het veld, terwijl je weet dat tegenwoordig in Zeist iemand zit mee te kijken. Je komt hier niet meer mee weg.”

Kasper Dolberg kwam wel weg met een (lichte) overtreding op Feyenoord-doelman Justin Bijlow, bij de 1-0. Volgens scheidsrechter Björn Kuipers was het contact – de Ajacied zelf bevestigt dat dit contact er zeker was – te licht om het doelpunt af te keuren.

