Waterlicht in Museumpark trekt 25 duizend bezoekers Waterlicht door Studio Daan Roosegaarde

Het Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde heeft afgelopen weekend 25 duizend bezoekers getrokken. Het kunstwerk, dat een vloedgolf van licht voorstelt, was drie dagen te zien in het Museumpark bij de Kunsthal in Rotterdam.

Roosegaarde dompelde het park onder in blauw licht. Zo liet hij zien hoe hoog het water zou komen als de dijken doorbreken en Rotterdam door een overstroming getroffen zou worden.

Lees ook: Rotterdamse kunstenaar laat Museumpark drie dagen lang overstromen door 'waterlicht' Roosegaarde maakte de lichtshow ter gelegenheid van de tentoonstelling 100 jaar kinetische kunst, die nog tot januari 2019 in de Kunsthal Rotterdam te zien is. Volgende maand is het Waterlicht een aantal dagen te zien in Dubai.