Spartanen vieren periodetitel...maar met mate

Sparta is de eerste periodekampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De zwaarbevochten 3-2 overwinning op Telstar op het Kasteel stelde de periodetitel veilig. En dus was er vreugde onder de Spartanen, maar ook realiteitszin.

In de eerste plaats was het verval van Sparta, na een prima eerste helft, zorgelijk. Daarnaast willen alle Spartanen uiteraard promoveren, maar heerst zowel onder bijvoorbeeld speler Thomas Verhaar als onder de supporters het besef dat Sparta beter voor de dag zal moeten komen, dan het deed in de tweede helft tegen Telstar, om die ambitie waar te maken.

Niettemin werd er een bescheiden feestje gevierd. Deelname aan de play-offs is immers al zeker na tien wedstrijden. En, zoals technisch manager Henk van Stee benadrukte, Sparta is na de wedstrijd tegen Telstar in elk geval een ervaring rijker van het spelen onder druk.

