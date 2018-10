Deel dit artikel:













Goud judoka Steenhuis in Abu Dhabi Guusje-Steenhuis

Judoka Guusje Steenhuis heeft tijdens de Grand Slam in Abu Dhabi goud veroverd. De sporter uit Hoogvliet pakte in de klasse tot -78 kilogram in de finale met een waza-ari de Britse Natalie Powell.

Steenhuis pakte vorige maand bij de wereldkampioenschappen in Bakoe nog zilver.