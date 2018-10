Noordwijk-aanvaller James naar Sparta

Noordwijk-aanvaller Denzel James staat vanaf komend seizoen onder contract bij Sparta Rotterdam. De 24-jarige aanvaller scoorde recent nog in het bekerduel tussen Noordwijk en Sparta, dat in een verrassende 3-2 zege voor de amateurs eindigde.

James heeft in het verleden de jeugdopleiding van Ajax doorlopen en via onder andere Kozakken Boys kwam hij uit bij Noordwijk. Denzel James sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Sparta.

De Rotterdammers gaan ook nog een poging ondernemen om James in de winterstop al over te nemen van Noordwijk. Hij moet ook zijn medische keuring nog doorstaan.