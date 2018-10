Aboutaleb en Van Eijck winnen Gouden Mossel

Hoogleraar Casper van Eijk en burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben een Gouden Mossel gekregen. Deze prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan markante Rotterdammers.

Er waren dit jaar 25 kandidaten genomineerd voor de prijs.

Casper van Eijck

Van Eijck is sinds 2009 clubarts van Feyenoord en is hoogleraar chirurgie aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij het gezicht van de strijd tegen alvleesklierkanker. Met zijn stichting Support Casper zamelt hij geld in voor onderzoek naar alvleesklierkanker.

"Casper behoort in zijn vak tot één van de beste artsen ter wereld en verricht werk dat levens van patiënten prettiger maakt en zelfs redt", schrijft de jury in het juryrapport.

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb ontving ook een Gouden Mossel. Na Ivo Opstelten is hij de tweede Rotterdamse burgemeester de 'm ontvangt.

"Onze burgemeester zorgt voor verbinding in de Rotterdamse samenleving. Hij wordt als mens en burgervader van deze stad zeer gewaardeerd", laat de jury van de Gouden Mosselen 2018 weten.

Gouden Mosselen

Het Rotterdamse restaurant Kaat Mossel reikt al 24 jaar op rij de Gouden Mossel uit. Dit werd maandag ook gedaan vanaf het Rotterdamse vlaggenschip James Cook.

Onder de eerder winnaars bevinden zich René van der Gijp, Dirk Kuyt, Giovanni van Bronckhorst, Richard Groenendijk en Herman den Blijker.