Deze nieuwe OV-boot is stiller, sneller en zuiniger

In het nog gloednieuwe Binnenvaart Centre of Excellence in Zwijndrecht wordt een proefmodel ontwikkeld van een innovatieve, duurzame en snelle boot, die als openbaar vervoermiddel kan gaan dienen. Maandagmiddag is het startsein gegeven voor "Futuro MK1".

"Bedoeling van ons centrum is om jonge ondernemers met goede ideeën, die ze zelfstandig nooit uit zouden kunnen voeren, te helpen. Financieel, maar ook door ze in contact te brengen met bedrijven en scholen, waar die 'excellence' aanwezig is", zegt Cees-Willem Koorneef.

Hoewel het centrum is opgezet vanuit de (Economic Development Board van de) Drechtsteden, richt het zich volgens Koorneef ook op Rotterdam: "want dit is de maritieme maakregio, maar Rotterdam is de maritieme hoofdstad van Europa.

De Dordtse rondvaartondernemer Elio Barone presenteerde maandagmiddag zijn idee; een boot van 12 meter lang en ruim 3 meter breed, die kan dienen als waterbus of watertaxi: "hij moet vooral snel, stil en zuinig zijn."

Hij hoopt dat zijn vinding zó innovatief wordt, dat die uiteindelijk wereldwijd in de markt kan worden gezet: "Maar eerst gaan we hem maken. Dat gebeurt in de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College in Dordrecht. Als het volgens planning gaat is-ie van de zomer af."