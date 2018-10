Vlaardingse nachtburgemeester hoofdpersoon in documentaire

De Vlaardingse nachtburgemeester Leo IJdo is maandagavond de hoofdpersoon in de documentaire over nachtburgemeesters die wordt uitgezonden op NPO 2 Extra.

"Ik had het voorrecht dat zij mij gevraagd hebben destijds om nachtburgemeester te worden", zegt IJdo trots. Sinds 2015 is hij nachtburgemeester van Vlaardingen. Wat dat inhoudt? "Ik ga de kroegen langs, praat met iedereen. Dat kan in de late uurtjes gebeuren, de ene keer is het gezelliger dan de andere keer."

Ondanks de titel Nachtburgemeester is IJdo overdag ook actief in zijn Vlaardingen. "Gister was ik nog bij Drieën-Huysen, aan het draaien voor bejaarden. Dat was zo mooi om te doen."

Nachtburgemeester van Rotterdam tot Tokio

In de jaren zeventig benoemde een fietsenmaker Jules Deelder tot de eerste nachtburgemeester ooit, omdat hij hem elke nacht op straat zag staan. "Het is allemaal als een geintje begonnen met Deelder en het is nu zo groot geworden. Zelf in New York en Tokio hebben ze een nachtburgemeester, allemaal van het Nederlandse concept", zegt IJdo.

Iedere nachtburgemeester doet het anders volgens IJdo. "De een is meer bezig met politiek, ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet. Ieder moet het op zijn manier doen. Dat is het mooie eraan en daar gaat de documentaire ook over."