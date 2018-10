In de Kloosstraat in Zwijndrecht heeft halverwege de maandagmiddag een korte maar hevige brand gewoed.

De vlammen sloegen er uit het dak in een schuur. Het vuur was zo hevig dat twee aanpalende woningen schade opliepen aan het dak. Ook moesten ze korte tijd worden ontruimd.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.