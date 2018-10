Jan Everse: 'Onvoldoende rek in de selectie van Feyenoord'

"Er zit onvoldoende rek in de selectie van Feyenoord, richting Ajax en PSV. En dat is pijnlijk." Dat zegt oud-trainer Jan Everse in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Kijk, Feyenoord wordt gewoon derde," vertelt Everse. "Heracles staat er nu achter, maar die gaan nog punten laten liggen. AZ draait nog voor geen meter. En vroeger werd Feyenoord ook weleens derde, maar dan op beperkte achterstand. Nu sta je al tien punten achter. Er zit onvoldoende rek in de selectie, richting Ajax en PSV. En Feyenoord kan zich pas in de winterstop versterken. Maar met wie dan? Want wat er nu staat is pure middelmaat."

Naast Jan Everse zaten ook chef sport Ruud van Os en Feyenoord-verslaggever Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles. Er werd flink gesproken over de verantwoordelijkheid van de huidige stand van Feyenoord. Heeft technisch directeur Martin van Geel een te matige selectie samengesteld? Of haalt trainer Giovanni van Bronckhorst er dit seizoen niet het maximale uit?

Het ging in de uitzending ook uitgebreid over de nederlaag van Excelsior bij De Graafschap en de winst van de eerste periode door Sparta. Want wat zegt dat over de eventuele titelkansen in de eerste divisie? Bekijk de volledige aflevering van FC Rijnmond hierboven.