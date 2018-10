Schepen AIDAperla en Magellan samen in Rotterdamse haven

Het was een bijzonder gezicht maandagochtend naast de Erasmusbrug. Daar lagen niet één maar twee cruiseschepen. De AIDAperla en de Magellan.

De AIDAperla is een bekende gast in de haven. Het enorme schip is 300 meter lang en 18 verdiepingen hoog. Aan boord zijn 3286 passagiers. Dit bekende schip werd maandag vergezeld door een kleinere boot, de Magellan.

Dat cruiseschip is 222 meter lang, 12 verdiepingen hoog en heeft 1250 passagiers aan boord. Langs het water stonden allerlei liefhebbers van de boten. Het was klappertanden, maar de echte fans hadden het ervoor over. Om 14:00 uur precies verliet Magellan de Maasstad weer, op weg naar Noorwegen.