Grote waterlekkage in Rotterdam-Delfshaven Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In Rotterdam-Delfshaven is maandag aan het eind van de middag een grote waterlekkage ontstaan. Meerdere straten stonden enige tijd blank, waaronder de Schoonderloostraat, ook is er water in sommige huizen gestroomd.

"Het was niet niks. Misschien stond het water wel een halve meter hoog", zegt een buurtbewoner tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. "Ik kon mijn auto niet eens meer bereiken, het water stond op kniehoogte." De eerste melding van de waterlekkage kwam rond 16:30 uur binnen. De brandweer rukte uit naar de 1e IJzerstraat en maakte daarna melding van problemen in de Coolhavenstraat en Schoonderloostraat. De overlast was zo groot dat rond 17.45 uur werd opgeschaald. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt rond 18.45 uur dat het water is afgesloten en geleidelijk wegloopt. Wat de schade is, is nog niet te zeggen. Ook is niet duidelijk waardoor de wateroverlast is veroorzaakt. Een brandweerman ter plaatse zegt tegen een RTV Rijnmond-medewerker dat het water mogelijk de stabiliteit van de huizen kan bedreigen. Ook dat zal later blijken.