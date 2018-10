Deel dit artikel:













Massale inzet brandweer voor grote waterlekkage in Rotterdam-Delfshaven Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In de Coolhavenstraat in Rotterdam is maandag aan het eind van de middag een grote waterlekkage ontstaan. Meerdere straten zouden inmiddels blank staan. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

De melding van de waterlekkage kwam rond 17.08 uur binnen. De overlast was zo groot dat rond 17.45 uur werd opgeschaald. Volgens een woordvoerder van de politie staan meerdere straten blank en sijpelt het water de huizen binnen. Een brandweerman ter plaatse zegt tegen een RTV Rijnmond-medewerker ter plaatse dat het water mogelijk de stabiliteit van de huizen kan bedreigen. De informatievoorziening over de wateroverlast is beperkt. De veiligheidsregio is, mogelijk door de landelijke storing van Vodafone, telefonisch nauwelijks bereikbaar.