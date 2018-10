ZPB H&L Productions pakt eerste punten in waterpolo eredivisie en moet 'bouwen'

ZPB H&L Productions boekte zaterdagavond de eerste overwinning in de waterpolo eredivisie. De ploeg uit Barendrecht won met 12-9 van ZV De Zaan uit Zaandam. Door de overwinning staat de ploeg van coach Zoran Stanisic na vier duels elfde met vier punten.

ZPB deed vroeger steevast mee om het kampioenschap, maar bungelt dit seizoen onderaan. Dat komt mede doordat er een nieuwe coach is en er een aantal dragende spelers vertrok.

Speler Oscar Visser heeft echter veel vertrouwen in zijn ploeg en trainer. "Onze coach is met een bepaalde gedachte hier begonnen. die heeft trainingen bedacht, omdat hij zoveel ervaring en zoveel verstand heeft van waterpolo. Daar moeten we aan wennen."

Coach Zoran Stanicic gaat in de komende vier jaar bouwen bij ZPB. "Ons doel is het eredivisieschap behouden. Mocht het gebeuren via de play-offs of play-outs, het maakt me niet zoveel uit. We moeten en willen gewoon volgend jaar in de eredivisie spelen. Ik ben ervan overtuigd dat deze groep de kwaliteit heeft om in de eredivisie te blijven en in de play-offs te spelen."

Bekijk hierboven heel het item over ZPB.