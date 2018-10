Asbestverwijdering metro en werkzaamheden tram: langere reistijd en omleidingen

Het was maandag lastiger om je te verplaatsen met het openbaar vervoer in Rotterdam dan normaal. De metro rijdt niet tussen het Centraal Station en metrostation Stadhuis door de asbestverwijdering. En door werkzaamheden rijden tot 12 november verschillende tramlijnen vanaf vandaag ook niet naar beurs.

De RET had extra mensen ingezet om reizigers te informeren. Reizigers werden snel op weggeholpen met een alternatieve route of reisadvies. "We hebben constant gecommuniceerd op onze website, social media en via 9292. En je kunt dus je precieze route helemaal nalopen," vertelt RET-woordvoerder Rolf Harbers.

Niet alle reizigers bleken maandag op de hoogte van de werkzaamheden. "Ik had twintig minuten vertraging en kwam te laat op school. En daardoor moest ik een te laat briefje halen en moet ik een week van 08:00 tot 17:00 uur op school blijven", vertelt een scholier.

De meeste reizigers hebben begrip voor de werkzaamheden. "Ik begrijp best dat asbest niet gezond voor je is en dat het tijd kost om alles op te ruimen."

