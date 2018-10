Politie Hoeksche Waard vol in de remmen om kuiken te redden

De politie in de Hoeksche Waard heeft zondagavond een kuiken gered. Het dier was door nog onbekende reden op de weg terecht gekomen, zonder moeder kip.

Het beestje werd opgemerkt door zijn enorm luide gepiep. De politie is vol in de remmen gegaan om een aanrijding met het dier te voorkomen. "Het piepen van het beestje klonk nog luider dan het piepen van onze banden", grapt de politie.

Het kuiken werd meegenomen naar het politiebureau in Numansdorp, omdat in de directe omgeving geen moeder gevonden werd. "Daar werd de onfortuinlijke kip (met kop) opgehaald door de medewerkers van de dierenambulance", meldt de politie.

Veel mensen vragen zich op Instagram af of het kuiken, misschien het jong van een uil is. Dat is vermoedelijk niet het geval, laat de dierenambulance weten. Pas als het kuiken groter is, wordt definitief duidelijk om welk beestje het gaat. De dierenambulance gaat uit van een kip of fazant.