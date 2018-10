Vijftig natuurfilms tijdens Wildlife FilmFestival

Natuurliefhebbers konden afgelopen weekend hun hart ophalen in Rotterdam: daar draaiden ruim vijftig natuurfilms in de bioscoop Cinerama. Het Wildlife FilmFestival Rotterdam (WFFR) werd daar gehouden. Het festival trok 7500 bezoekers, dat zijn er maar liefst 3000 meer dan vorig jaar.

Dit is de vierde editie van het festival. Dit jaar wisten opvallend meer mensen het festival te vinden. Volgens woordvoerder Arjan Klopstra komt dat doordat het publiek het festival begint te kennen. Tevens trekt het festival ook steeds meer en betere filmmakers.

Ieder jaar wordt door de jury een award uitgereikt voor de beste natuurfilm. Dit jaar ging die naar de film Queen without land, een waargebeurd verhaal over het smeltende poolgebied. Het publiek kiest ook een lievelingsfilm. Dat werd JANE, een film over Jane Goodall, de vrouw die zich al jaren vol overgave inzet voor chimpansees.

Spotlight voor de jeugdfilmmaker

Ook ontving de beste filmmaker onder de 16 jaar een award. De prijs ging naar Luc Elshout (15), die bevers filmde in de Rhoonse Grienden.

Luc kreeg de prijs uit handen van zijn grote held, filmmaker Ruben Smit. Hij is bekend van zijn natuurfilms De Nieuwe Wildernis en WAD. Bij het uitreiken van de prijs prees Smit het werk van Luc. “De film heeft prachtige beelden en vooral bij het geluid van de knagende bever werd ik als kijker gegrepen. Ik ben helemaal geïnspireerd door de film”.

"Ik heb twee jaar lang beelden verzameld en nu had ik genoeg materiaal om de film te maken", vertelt de jonge Rhoonse filmmaker aan de organisatie van het filmfestival. "Ik wil later graag natuurfilmer worden en ga daarom vaak filmen. Mijn volgende film gaat over een akkerrand waar bloemen zijn gezaaid voor bijen en andere insecten."

