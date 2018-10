Gratis portretfoto op Dag van de Kunstuitleen

Bezoekers van de Kunstuitleen Rotterdam kunnen zaterdag een gratis foto laten maken door de Rotterdamse fotograaf Otto Snoek. Dit wordt georganiseerd vanwege de nationale Dag van de Kunstuitleen.

De foto wordt gemaakt met een analoge camera en is geheel zwart wit. Of het een familie portret wordt of een foto alleen mogen de bezoekers zelf beslissen.

Ook wordt er samen met de Popronde Rotterdam een optreden gegeven door singer-songwriter Dan Hair & the Extensions. Kinderen kunnen een selfielijstje maken en bezoekers krijgen tips mee over welk kunstwerk geschikt is voor hun interieur.