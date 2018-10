Vijf gewonden door koolmonoxide in Bergschenhoek

In een woning in Bergschenhoek zijn maandagavond de bewoners onwel geraakt. Het gaat om een woning aan de Rottekade.

De hulpdiensten troffen bij aankomst iemand aan die onwel was geworden. Alle aanwezigen, twee volwassenen en drie kinderen zijn direct uit de woning gehaald.

De brandweer voerde metingen uit en constateerde even later een verhoogde concentratie koolmonoxide. Het gas in de nieuwbouwwoning kwam van een defecte cv-ketel. Het apparaat is door de brandweer uitgezet.

Een traumateam en vijf ambulances werden naar de Rottekade gestuurd om hulp te verlenen. Uiteindelijk zijn alle vijf bewoners met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht.