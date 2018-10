ASWH kijkt uit naar bekerclash tegen FC Utrecht: 'Kijken hoe ver we kunnen komen'

ASWH neemt het woensdagavond in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker op tegen FC Utrecht. In Stadion Galgenwaard hoopt de derdedivisionist uit Hendrik-Ido-Ambacht op een stunt. Maar trainer Cesco Agterberg gaat daar niet vanuit. "Zoals ik Utrecht dit weekend zag, steekt het goed in elkaar. Op iedere positie zijn ze sterk."

De wedstrijd is voor trainer Agterberg speciaal. "Ik ben opgegroeid in die stad", zegt de trainer na de laatste training tegenover RTV Rijnmond . "Ik heb heel even bij de jeugd gelopen en nog een jaartje scouting gedaan voor de club. En ik ken heel veel mensen, dus ja, het is wel speciaal."

Handige jongens voorin

De kracht van ASWH is het collectief, vindt Agterberg. "We kunnen als team opereren. We spelen in een systeem wat goed op elkaar is afgestemd. Daar hebben we op getraind en zo spelen we al zestien à zeventien weken. Iedereen weet wat hij moet doen. Voorin lopen wat handige jongens en de middenvelders zijn lopende spelers met heel veel inhoud. Dat is wel bijzonder. En achterin hebben we vleugels die willen aanvallen."

Penalty's?

ASWH-keeper Stef Doedée (onder meer voormalig FC Dordrecht-doelman) hoopt op penalty's. "Voor de keeper zal dat wel leuk zijn, ja. Dan hoop ik dat ik er eentje meer mag stoppen dan mijn collega-keeper. Ik heb er wel een paar tegengehouden, maar het is niet zo dat ik een hoog percentage heb tegen gehouden. Maar, dan maar tegen Utrecht", sluit hij lachend af.

