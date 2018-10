Files worden langer en frequenter

De komende jaren moeten we rekening houden met meer en langere files. Tot 2023 zien automobilisten hun reistijd met ruim een derde toenemen, staat in een rapport dat minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De wegen kunnen het aantal auto's en vrachtwagens niet aan. Het kabinet investeert weliswaar miljarden in meer asfalt, maar de effecten zijn pas na 2023 merkbaar.

In 2024 moet onder meer de nieuwe Blankenburgtunnel klaar zijn, die de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbindt. Dat geldt ook voor de verbindingsweg tussen de A16 en A13. Tussen nu en 2030 komt er in Nederland in totaal ruim duizend kilometer aan extra rijstroken bij.