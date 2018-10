Drukke ochtendspits op wegen rond Rotterdam

De aanhoudende regen zorgt op de wegen rond Rotterdam dinsdagochtend voor lange files. Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat spreekt van een filerecord voor dit jaar.

Bij Gorinchem is de parallelbaan van de A15 richting Rotterdam dicht. Volgens de ANWB is er een ongeluk gebeurd waarbij onder meer een vrachtwagen en bestelwagen zijn betrokken. Ook is er een traumahelikopter ingezet.

Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda stond bij Nieuwerkerk aan den IJssel al voor 07:00 uur een file van zo'n negen kilometer. Een vrachtwagen stond daar met pech, waardoor één rijstrook afgesloten was. Tussen knooppunt Kethelplein en Schiedam lagen daarnaast glasplaten op de weg, waardoor automobilisten rekening moesten houden met vertraging.

Ook verderop op de A15 is het raak: bij knooppunt Vaanplein zijn meerdere ongelukken gebeurd, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten.