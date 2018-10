Deel dit artikel:













Alle woningen Rotterdam-Delfshaven hebben weer water na leidingbreuk

Alle woningen in Rotterdam-Delfshaven, die sinds maandag zonder water zaten door een groot lek in een leiding, hebben weer water. Evides meldt dat de watervoorziening dinsdag rond 00:30 uur bij alle huizen was hersteld, maar dat sommige bewoners nog wel het water voor gebruik moeten koken.

Maandag rond 16:30 uur kwam de eerste melding binnen van wateroverlast in de 1e IJzerstraat. Korte tijd later bleken ook de Coolhavenstraat en de Schoonderloostraat blank te staan. Het water liep bij sommige huizen naar binnen. Maandagavond werden twee drinkwaterpunten in gebruik genomen in de wijk, zodat bewoners toch water hadden.

Lees ook: 170 woningen in Rotterdam-Delfshaven zonder water De oorzaak van de problemen is een spontane leidingbreuk, meldt Evides. Bewoners van de 1e IJzerstraat tussen de Coolhavenstraat en het Heiman Dullaertplein wordt geadviseerd het water uit de kraan voor gebruik nog te koken.