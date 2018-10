Deel dit artikel:













Beau in de bres voor Rotterdamse daklozen Beau van Erven Dorens. Foto: ANP / Remko de Waal Gert Kraaijeveld

Vijf Rotterdamse daklozen staan vanaf dinsdagavond elke week in de schijnwerpers. Ze worden een half jaar begeleid door Beau van Erven Dorens en een team van experts voor het RTL 4-programma The Rotterdam Project, in de hoop om hun leven weer een beetje op de rails te krijgen.

"Beau probeert ze, samen met ons en een team van hulpverleners, vooruit te helpen", zegt Gert Kraaijeveld van het Leger des Heils. "Wij hebben de mensen in contact gebracht met de productiemaatschappij en zij hebben gekozen welke vijf ze gaan volgen." Volgens Kraaijeveld zijn de dakloze mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils doodgewone mensen. "Het gaat over een jonge moeder, een jongere, een alleenstaande vrouw. Het zijn gewone Rotterdammers. Wat we willen bereiken met het programma, is dat we die mensen een gezicht kunnen geven." De vijf daklozen die gevolgd worden zijn Soufyan (20), Stephany (24) en haar pasgeboren zoontje, Patrick (43), Hilde (54) en Yvar (28). Zij krijgen van en via Beau alle hulp die ze nodig hebben én een pinpas met 10 duizend euro. "Met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld een deel van hun schulden aflossen of een kamer huren. Vervolgens kunnen ze nadenken over hoe ze hun leven weer op de rit willen en kunnen krijgen. Of het experiment slaagt, vertelt Kraaijeveld niet. "Dan moet je het tv-programma kijken. Ze hebben in ieder geval stappen gemaakt", zegt hij. The Rotterdam Project is elke dinsdagavond om 20:30 uur te zien op RTL 4.