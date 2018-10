Deel dit artikel:













Testpanel nog niet tevreden over nieuwe stoep Coolsingel De nieuwe stoep is niet helemaal gelijk. Foto: Jacco van Giessen.

De herinrichting van de Coolsingel in Rotterdam is al een half jaar bezig. Resultaat is er al te zien, zelfs een stuk nieuwe stoep is al aangelegd. Maar niet iedereen blijkt tevreden. Op de stoep van natuursteen, gelegd met de zogenaamde Kandla Grès-steen, is kritiek.

De nieuwe stoep blijkt namelijk ongelijk. "Er is hoogteverschil, op heel veel plekken", vertelt Guus Smit, die lid is van een burgerpanel dat de stoep mocht komen testen. "Soms is de ongelijkheid een centimeter, soms een halve centimeter. Dat is eigenlijk teveel voor de uitstraling van een boulevard." Voor sommige gebruikers kan de ongelijkheid zelfs problemen opleveren, voorspelt Smit. "Want de bovenkant van de stenen is ook ongelijk en mensen met rollator of een taststok vinden dit niet fijn. Maar er is nog maar weinig aan te doen denk ik, want er ligt al heel veel." Uitglijden

De steen is een zogenaamde gekliefde steen, bewust gemaakt met een onregelmatig oppervlak. Zo geeft de steen grip bij regen. De kans op uitglijden is daarom kleiner. Bij de panden van C&A, WTC en La Buvette ligt de steen al. De steen is een zogenaamde gekliefde steen, bewust gemaakt met een onregelmatig oppervlak. Zo geeft de steen grip bij regen. De kans op uitglijden is daarom kleiner. Bij de panden van C&A, WTC en La Buvette ligt de steen al. Toch laat projectleider Peter Spakman van de gemeente weten dat de stoep die er nu ligt nog niet af is. "We moeten de definitieve voeg nog gaan aanbrengen. Alle voegen staan nog open. Deze voeg gaat de effenheid vergroten, dan sluiten de stenen beter aan." Aan de geconstateerde ongelijkheid wil Spakman wel iets laten doen. De plekken die teveel ongelijkheid vertonen, worden opnieuw gelegd.