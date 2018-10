Deel dit artikel:













Woonwagenbewoners Hoogvliet hebben goede hoop Maria en haar zoon

De protesterende woonwagenbewoners in Rotterdam-Hoogvliet zijn voorzichtig optimistisch na een gesprek met een ambtenaar van de gemeente maandag. Hij was volgens de bewoners meedenkend, maar of er ook iets uit gaat komen, is nog niet duidelijk.

De woonwagenbewoners in de Rietvoornstraat protesteren met spandoeken tegen het gebrek aan standplaatsen. Ze willen meer plekken omdat anders hun manier van leven onder druk komt te staan. Zo vertelt de bezorgde Maria, die al bijna 27 jaar in Hoogvliet staat, over haar twee zoons die nergens terecht kunnen. "Niet op het woonwagenkamp, niet in een huis", legt ze uit. Vanwege het gebrek aan ruimte slapen ze in een schuurtje. "Het gaat gewoon niet."

Lees ook: Zigeuners protesteren in Hoogvliet: 'De nood is hoog' Maandag kwam een ambtenaar van de gemeente Rotterdam langs om te praten over de situatie. "We kregen een positieve indruk'', vertelt Maria. "De ambtenaar en de wijkmanager waren meedenkend. Ik heb het gevoel dat ze wel echt naar een oplossing gaan zoeken." De bewoners zijn nu in afwachting van de reactie van wethouder Bas Kurvers. "We kunnen binnen nu en zes weken wel een antwoord verwachten", zegt Maria. Tot die tijd gaat het protest aan de Rietvoornstraat door. "Stoppen kan niet."