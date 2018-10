Deel dit artikel:













Doorzoekingen in Rotterdam en Spijkenisse vanwege liquidatie Eindhoven Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie doorzoekt dinsdag huizen in onder meer Rotterdam en Spijkenisse in verband met een liquidatie in Eindhoven. Begin september werd daar een man op straat doodgeschoten.

Dinsdagochtend is een 57-jarige Eindhovenaar opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie. De politie hoopt dat de arrestatie een doorbraak is in het onderzoek naar de schutter en mogelijk andere betrokkenen. Wat de woningen in Rotterdam en Spijkenisse met de schietpartij te maken hebben, is niet duidelijk. Ook is niet bekend gemaakt om welke woningen het precies gaat.