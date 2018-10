Burgemeester Papendrecht undercover straat op in SBS-programma

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Papendrecht gaat vermomd en met een verborgen camera op pad. Hij doet dat in het SBS-programma Burgemeester Undercover, dat dinsdagavond wordt uitgezonden.

Moerkerke wil weleens vanuit een ander perspectief zien hoe zijn dorp ervoor staat. Voor de vermomde burgemeester, die de uitzending al mocht bekijken, was het wel even wennen om zichzelf op tv te zien. "Het is heel onwerkelijk om naar een programma te kijken waar je zelf de hoofdrol in speelt", zegt hij.

Andere antwoorden

Moerkerke vond de opnames bijzonder. "Je gaat in een andere gedaante de straat op, je ontmoet mensen en krijgt andere antwoorden dan normaal. Als burgemeester praten mensen anders tegen je dan wanneer je onherkenbaar het gesprek aangaat." De vermomming van de burgemeester was goed gelukt. Hij kreeg een baard, staart en tatoeage.

Hierdoor heeft hij niet het idee gehad dat mensen hem herkenden. "De vermommingen zijn zo goed. Als je kijkt en luistert naar jezelf denk je 'ik zou mezelf herkend hebben', maar dat is logisch, want je kent jezelf. Je stem is heel herkenbaar, maar andere mensen horen die niet dagelijks."

Jongeren

Over het probleem dat dinsdagavond in de uitzending aangepakt wordt mag Moerkerke nog niet teveel zeggen. Het gaat in ieder geval over jongeren. De burgemeesters die meewerken aan het programma dragen de problemen zelf aan.

Naar aanleiding van het programma zijn maatregelen genomen om het probleem met de jongeren op te lossen. Of dit ook echt iets oplevert, is lastig te zeggen. "De aflevering is vrij kort geleden opgenomen", zegt Moerkerke. "Dat was vlak voor de zomer. Het is dus afwachten of dit op de lange termijn iets op gaat leveren."

Het programma is dinsdagavond om 21:30 uur te zien.