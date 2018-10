Deel dit artikel:













Pin-up girls uit sekstentoonstelling te koop Een van de werken uit het Maritiem Museum die in de verkoop gaan

Liefhebbers van uitdagende plaatjes zijn gewaarschuwd. Een aantal levensgrote, met pin-up girls beschilderde panelen uit een tentoonstelling over seks in het Maritiem Museum in Rotterdam gaan binnenkort in de verkoop.

De spullen gaan in de uitverkoop, omdat het Maritiem Museum er geen plek meer voor heeft. Sommige spullen komen uit de tentoonstelling 'Sex & the sea', waarin intieme verhalen van zeelieden centraal stonden. Ook zijn er vuurtorens en wandklokken te koop, net als een groot aantal maritieme boeken. De verkoop vindt plaats op 18 november en begint om 11:00 uur 's ochtends.